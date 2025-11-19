Денис Сєдашов

Перша ракетка світу Карлос Алькарас відзначив канадця Фелікса Оже-Альяссіма (5 АТР) та німця Александра Звєрєва (3 АТР) серед тенісистів, які найбільше вразили його у сезоні-2025. Про це іспанець розповів у коментарі The Tennis Gazette.

Фелікс завершив сезон на дуже високому рівні. А Звєрєв завжди повертається сильним у всіх компонентах гри — він добре розуміє, що потрібно робити наступного сезону. Є й інші гравці, які залишаються серйозною загрозою, і нам потрібно бути максимально зосередженими. Думаю, на нас чекає дуже цікавий рік. Карлос Алькарас

Іспанець підкреслив, що конкуренція у чоловічому турі залишається високою, а боротьба за лідерство у 2025 році буде особливо напруженою.

Алькарас знявся з фінальної стадії Кубка Девіса-2025.