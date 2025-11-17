Алькарас — про поразку у фіналі ATP-2025: «Я не використав свої шанси»
Іспанець назвав поєдинок «втраченими можливостями»
15 хвилин тому
Перша ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував свою поразку у фіналі Підсумкового турніру ATP-2025, де він поступився другому номеру рейтингу Янніку Сіннеру.
Іспанець відзначив, що не реалізував власні можливості у ключові моменти матчу.
За словами Алькараса, після хорошого старту він був здивований тим, як різко Сіннер додав у потужності на другій подачі:
Він раптово почав подавати 185–190 км/год на другій подачі — це застало мене зненацька.
Алькарас наголосив, що провалив кілька важливих епізодів:
На тай-брейку я мав шанси виграти окремі очки, але не впорався. У другому сеті потрібно було втримати подачу, коли я вів із брейком. Думаю, все зводиться до того, що я не добив кілька м’ячів ударами зліва біля сітки.
Сіннер випередив Алькараса за призовими: оприлюднено рейтинг сезону.
Поділитись