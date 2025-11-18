Володимир Кириченко

Шестиразовий чемпіон турнірів Великого шолома, перша ракетка світу, іспанець Карлос Алькарас не зіграє на Кубку Девіса-2025, який пройде в італійській Болоньї. Про це повідомляє COPE.

Він отримав травму під час фінального матчу на Підсумковому турнірі з італійцем Янніком Сіннером (6:7 (4:7), 5:7).

17 листопада Алькарас пройшов МРТ-обстеження, яке виявило набряк м'яза правого стегна. Повідомляється, що існує ризик розриву м'яза, тому його команда вирішила не ризикувати.

Після зняття Алькараса за збірну Іспанії в одиночному розряді зіграють Пабло Карреньо-Буста та Хайме Мунар. В 1/4 фіналу іспанці змагатимуться з командою Чехії.

Нагадаємо, Сіннер та Алькарас – перші тенісисти, що зіграли у фіналах трьох Grand Slam та ATP Finals в одному сезоні.