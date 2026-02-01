Олег Шумейко

Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас у фіналі Australian Open переміг Новака Джоковича (ATP, 4) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

За 3 години на корті іспанець 9 разів подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з шістнадцяти та двічі помилився при подачі. Серб зробив 4 ейси, 2 брейки та дві «подвійні». Це була десята зустріч тенісистів – Карлос переміг уп’яте.

Відзначимо, що Алькарас вперше у кар’єрі дістався до фіналу австралійського Шолому та з першої спроби завоював титул. Для Джоковича ж це був одинадцятий фінал AO та перше у кар’єрі поразка у вирішальному матчі турніру.

Нагадаємо, що Карлос у півфіналі у п’яти сетах переграв Александера Звєрєва.