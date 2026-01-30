Олег Гончар

Перша ракетка світу Карлос Алькарас пробився до фіналу Australian Open, обігравши в півфіналі німця Александра Звєрєва (ATP 3). Напружений матч завершився перемогою іспанця з рахунком 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5 і тривав 5 годин 26 хвилин.

Алькарас двічі був за крок від перемоги, однак Звєрєв зумів зрівняти рахунок за сетами. У третьому сеті за рахунку 5:4 на користь іспанця Алькарас брав медичний тайм-аут, проте це не завадило йому повернутися в гру та довести матч до переможного кінця в п’ятому сеті.

Цей фінал став для Алькараса восьмим у кар’єрі на турнірах Grand Slam і першим на Australian Open. Таким чином, він уперше зіграє у вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії.

Крім того, Карлос установив історичне досягнення: у віці 22 роки та 258 днів він став наймолодшим тенісистом Відкритої ери, який виходив у фінали всіх чотирьох турнірів Grand Slam в одиночному розряді.

