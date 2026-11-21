FIBA продовжила відсторонення російських та білоруських клубів від єврокубків
Європейський баскетбол залишається закритим для терористів
Рада FIBA-Європа ухвалила рішення залишити в силі відсторонення баскетбольних команд із росії та білорусі від виступів у європейських турнірах під егідою Міжнародної федерації баскетболу. Про це повідомила пресслужба організації.
Окрім цього, функціонери продовжили дію норми, згідно з якою ізраїльські клуби повинні проводити свої домашні матчі на нейтральних аренах.
Нагадаємо, російські та білоруські команди перебувають під офіційним баном у єврокубках із лютого 2022 року.
Збірна України назвала склад на ігри проти Португалії та Чорногорії.
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