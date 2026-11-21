Денис Сєдашов

Рада FIBA-Європа ухвалила рішення залишити в силі відсторонення баскетбольних команд із росії та білорусі від виступів у європейських турнірах під егідою Міжнародної федерації баскетболу. Про це повідомила пресслужба організації.

Окрім цього, функціонери продовжили дію норми, згідно з якою ізраїльські клуби повинні проводити свої домашні матчі на нейтральних аренах.

Нагадаємо, російські та білоруські команди перебувають під офіційним баном у єврокубках із лютого 2022 року.

Збірна України назвала склад на ігри проти Португалії та Чорногорії.