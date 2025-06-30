Алькарас переміг у 5-сетовому трилері на старті Wimbledon
Фоньїні дав бій діючому чемпіону турніру
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас у першому колі Wimbledon переміг Фабіо Фоньїні (ATP, 138) 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1.
За 4 з половиною години на корті іспанець 14 разів подав навиліт, реалізував 7 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та 9 разів помилився при подачі. Італієць зробив 1 ейс, 5 брейків та 9 «подвійних». Це була третя зустріч тенісистів – Алькарас виграв всі матчі.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна пройшла у друге коло Wimbledon-2025.
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