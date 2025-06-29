Впродовж 2003–2023 років світовий теніс належав трьом легендам: Роджеру Федереру, Рафаелю Надалю та Новаку Джоковичу. Разом вони здобули 66 з 81 титулів Великого шолома. Але тепер, коли Федерер завершив кар’єру у 2022-му, а Надаль – у 2024-му, на горизонті з’явилися нові зірки. Це – Яннік Сіннер та Карлос Алькарас, які вже мають за плечима шість поспіль титулів Grand Slam і вісім загалом.

Головні фаворити Вімблдону-2025

Перед стартом турніру саме Алькарас (коефіцієнт +145) та Сіннер (+175) є головними претендентами на титул. Вони щойно провели історичний фінал Ролан Гаррос, що тривав п’ять сетів, і тепер готуються до нових звершень.

Алькарас має шанс виграти Вімблдон втретє поспіль – такий успіх востаннє вдався Джоковичу (2018–2022) та Федереру (2003–2007).

Хто очолює рейтинг заробітків?

Попри молодий вік (обом ще немає 24 років), Алькарас та Сіннер вже у топ-10 за призовими. Алькарас – сьомий з $45,3 млн, Сіннер – дев’ятий з $41,5 млн. Проте до Джоковича, який лідирує з $187,9 млн, ще далеко.

Для повної гегемонії їм необхідна стабільність і довгострокове домінування, подібне до того, що демонстрували «велика трійка» протягом двох десятиліть.

Вімблдон-2025: рекорди, амбіції та новий виклик

Цьогорічний чемпіон Вімблдону отримає рекордні $4,1 млн – у п’ять разів більше, ніж Федерер у 2003-му. Навіть з урахуванням інфляції – це втричі більше. Цей факт лише підтверджує зростання комерційної цінності тенісу.

Сіннер і Алькарас – не просто таланти. Вони – обличчя нової епохи, яку очікували всі шанувальники тенісу. Їхні перемоги – це не випадковість, а результат роботи, амбіцій і майстерності.

Після двох десятиліть домінування Джоковича, Федерера та Надаля теніс отримує нових героїв. Сіннер і Алькарас готові не лише перемагати, а й творити історію. Чи станеться остаточна зміна поколінь у Лондоні – дізнаємось зовсім скоро.