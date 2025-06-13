Денис Сєдашов

22-річний іспанець Карлос Алькарас (АТР 2), який нещодавно здобув перемогу на Roland Garros 2025, отримає значну суму призових, хоча й втратить велику частину через податки у Франції.

У фіналі Алькарас переміг італійця Янніка Сіннера (АТР 1) в епічному матчі, що тривав 5 годин і 29 хвилин. Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6. Ця перемога принесла йому £2,13 млн призових, що еквівалентно приблизно $2,7 млн.

Втім, згідно з французьким законодавством, призові мають оподатковуватися у країні проведення турніру. Місцева ставка для таких доходів — 30%, тож Алькарас сплатить приблизно £639 тисяч (близько $810 тис.) у вигляді податків французькому уряду.

Після вирахування податків Алькарас отримає близько £1,49 млн або $1,89 млн. Водночас, повторного оподаткування в Іспанії він уникне.

Алькарас – наймолодший тенісист після Надаля, який двічі поспіль виграв Roland Garros.