Олег Гончар

Перша ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував перемогу над сербом Новак Джокович (ATP 4) у фіналі Australian Open, віддавши належне своєму супернику одразу після матчу.

Алькарас наголосив, що досягнення Джоковича виходять далеко за межі тенісу. За його словами, серб надихає не лише гравців туру, а й спортсменів у всьому світі своєю щоденною роботою, професіоналізмом і здатністю стабільно тримати найвищий рівень на кожному турнірі.

Іспанець зізнався, що для нього велика честь ділити з Джоковичем корт і роздягальню та спостерігати за його грою наживо.

«Хочу окремо сказати про Новака — він беззаперечно заслуговує на овації. Ти говориш про мої досягнення, але те, що робиш ти, насправді надихає не лише тенісистів, а й спортсменів у всьому світі. Ти день у день просто виконуєш свою роботу разом зі своєю командою, на кожному турнірі демонструєш найвищий рівень гри й стабільності. Для мене велика честь ділити з тобою і роздягальню, і корт, спостерігати за твоїм тенісом. Щиро дякую за все, що ти робиш». Карлос Алькарас

Фінальний поєдинок завершився перемогою Алькараса у чотирьох сетах. Ця перемога зробила іспанця наймолодшим тенісистом в історії, якому вдалося зібрати кар’єрний Grand Slam.

Нагадаємо, Джокович теж прокоментував поразку від Алькараса.