Алькарас – наймолодший тенісист, який вийшов у 12 чвертьфіналів на мейджорах
Титулований іспанець знову встановив унікальне досягнення
близько 3 годин тому
Друга ракетка світу 22-річний іспанець Карлос Алькарас став наймолодшим тенісистом, який вийшов у 12 чвертьфіналів на турнірах Великого шолома.
Наймолодші гравці, що вийшли до 12 чвертьфіналів на мейджорах:
Карлос Алькарас – 22 роки та 56 днів;
Бйорн Борг – 22 роки та 84 дні;
Борис Беккер – 22 роки та 216 днів;
Рафаель Надаль – 22 роки та 230 днів;
Матс Віландер – 22 роки та 304 дні.
Вчора, 6 липня, Алькарас вийшов у чвертьфінал Wimbledon-2025, обігравши 14 ракетку світу з росії Андрія Рубльова. Зустріч між тенісистами завершилася з рахунком 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 на користь іспанця.
У чвертьфіналі британського Шолома Алькарас зіграє із британцем Кемероном Норрі.
Нагадаємо, американець Тейлор Фріц за 41 хвилину оформив вихід в 1/4 фіналу Wimbledon.
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