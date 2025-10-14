Алькарас розповів, коли літає бізнес-класом
Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam та перша ракетка світу Карлос Алькарас в інтерв’ю ElPozo розповів, чи завжди платить за себе в ресторанах і як обирає клас перельотів на турніри.
«Я плачу. Іноді хтось пригощає, але нормально і логічно платити самому в ресторанах».
Щодо подорожей Карло заявив, що на довгих рейсах він літає у бізнес-класі.
Якщо треба перетинати океан, то я завжди літаю бізнес-класом. Це зручніше, коли потрібно спати й відпочивати. Якщо не сплю, це сильно відчуваю. Приходиш втомленим, щоб відновити сили. А якщо політ три-чотири години, проблем немає».
