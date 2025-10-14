Олег Гончар

Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam та перша ракетка світу Карлос Алькарас в інтерв’ю ElPozo розповів, чи завжди платить за себе в ресторанах і як обирає клас перельотів на турніри.

«Я плачу. Іноді хтось пригощає, але нормально і логічно платити самому в ресторанах». Карлос Алькарас

Щодо подорожей Карло заявив, що на довгих рейсах він літає у бізнес-класі.

Якщо треба перетинати океан, то я завжди літаю бізнес-класом. Це зручніше, коли потрібно спати й відпочивати. Якщо не сплю, це сильно відчуваю. Приходиш втомленим, щоб відновити сили. А якщо політ три-чотири години, проблем немає». Карлос Алькарас

Нагадаємо, напередодні Australian Open проведуть унікальний турнір із призом у мільйон доларів.