Напередодні Australian Open проведуть унікальний турнір із призом у мільйон доларів
Участь у цьому турнірі підтвердив Карлос Алькарас
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Організатори Australian Open оголосили про новий виставковий турнір Million Dollar 1 Point Slam, у якому аматори зможуть кинути виклик провідним тенісистам світу та поборотися за приз у 1 мільйон австралійських доларів.
Змагання відбудуться напередодні Australian Open-2026 у Мельбурні.
У турнірі візьмуть участь 10 аматорів з Австралії та 22 професіонали, які зіграють матчі з унікальним форматом — переможець визначатиметься в одному розіграші, а право на подачу гравці вирішуватимуть у грі «камінь-ножиці-папір».
Свою участь уже підтвердив перша ракетка світу Карлос Алькарас.
Джокович з медичними тайм-аутами переміг у затяжному трилері та побив рекорд Федерера на Masters.