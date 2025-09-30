Алькарас: «Це був мій найкращий сезон, без сумнівів»
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam та перша ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував свою перемогу на турнірі ATP-500 у Токіо.
Іспанець відзначив, що саме 2025 рік став найкращим у його кар’єрі:
Вісім титулів, десять фіналів… Це доводить, наскільки багато я працював, аби пережити ці моменти та досягнути поставлених цілей. Я дуже пишаюся собою та людьми навколо, які допомогли мені опинитися в цій позиції.
Я щасливий, що швидко відновився і зміг показати високий рівень тенісу.
Іспанець завоював восьмий трофей у сезоні.
Підсумковий турнір АТР-2025 стане найприбутковішим турніром в історії тенісу.
