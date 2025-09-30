Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam та перша ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував свою перемогу на турнірі ATP-500 у Токіо.

Іспанець відзначив, що саме 2025 рік став найкращим у його кар’єрі:

Вісім титулів, десять фіналів… Це доводить, наскільки багато я працював, аби пережити ці моменти та досягнути поставлених цілей. Я дуже пишаюся собою та людьми навколо, які допомогли мені опинитися в цій позиції.

Я щасливий, що швидко відновився і зміг показати високий рівень тенісу.