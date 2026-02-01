Алькарас став наймолодшим володарем кар’єрного Шолому після дебютної перемоги на Australian Open
Іспанець виграв 7 Major у кар’єрі
24 хвилини тому
Фото: Australian Open
Перша ракетка світу Карлос Алькарас у фіналі Australian Open переміг Новака Джоковича та вперше у кар’єрі завоював титул австралійського Major.
Це дозволило іспанцю стати наймолодшим (у віці 22 років 272 днів) володарем кар’єрного Шолому – раніше Карлітос по 2 рази вигравав Roland Garros, Wimbledon та US Open.
Джокович звернувся до суперника після поразки.
