Алькарас став першим учасником Підсумкового турніру ATP
Карлос отримав місце на престижних змаганнях у Турині
близько 3 годин тому
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Відомий перший учасник підсумкового турніру ATP, який відбудеться в італійському Турині з 9 по 16 листопада.
Лідер чемпіонської гонки Карлос Алькарас після виходу до півфіналу Wimbledon кваліфікувався до ATP Finals. Відзначимо, що наразі найкращим виступом іспанця на Підсумковому турнірі є півфінал змагань у 2023 році, де Карлос програв Новаку Джоковичу.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі трав’яного Шолому Алькарас обіграв Кемерона Норрі.