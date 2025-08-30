Алькарас: «Суперництво з Сіннером вже має місце в історії тенісу»
Карлос згадав п’ятисетовий матч на US Open у 2022 році
близько 2 годин тому
Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас згадав матч з Янніком Сіннером на US Open-2022. Слова іспанця наводить btu.org.ua:
Це були справжні американські гірки. Напевно, одна з найкращих зустрічей у моїй кар'єрі. Пам'ятаю кілька моментів: врятований матчбол, божевільний розіграш на задній лінії. Я бігав з кута в кут п'ять годин і п'ятнадцять хвилин. Це був другий за тривалістю матч у моїй кар'єрі. І рівень тоді був просто неймовірний. Саме з того матчу люди почали говорити про наше суперництво, яке вже має місце в історії тенісу. Для мене це було важливо: я багато чого зрозумів, виріс, навчився долати такі ситуації. Досі згадую той поєдинок.
Нагадаємо, що Алькарас вийшов до 1/8 фіналу US Open.