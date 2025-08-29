Денис Сєдашов

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР), вийшов до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США-2025. У третьому колі він обіграв італійця Лучано Дардері (34 АТР) з рахунком 6:2, 6:4, 6:0.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Алькарас зробив дев’ять ейсів, допустив одну подвійну подачу та реалізував 7 з 17 брейк-пойнтів. Його суперник Лучано Дардері виконав чотири ейси, допустив вісім подвійних подач і реалізував один брейк-пойнт із трьох.

В 1/8 фіналу Карлос Алькарас зустрінеться з переможцем матчу Бенжаменом Бонзі та Артуром Ріндеркнешем.

