Володимир Кириченко

Друга ракетка світу 22-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас вийшов до третього раунду Відкритого чемпіонату США-2025.

У матчі другого раунду турніру Карлос впевнено переміг 24-річного італійця Маттія Беллуччі (АТР, 65) з рахунком 6:1, 6:0, 6:3.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. За цей час Алькарас виконав сім подач навиліт, припустився двох подвійних помилок і реалізував 7 брейк-пойнтів з 17 зароблених. На рахунку Беллуччі два ейси, одна подвійна помилка та жодного реалізованого брейк-пойнта.

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Алькарас зустрінеться з 23-річним італійцем Лучано Дардері (АТР, 34).

Нагадаємо, Марта Костюк єдиною з українок вийшла у друге коло US Open.