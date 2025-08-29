Сіннер – про Алькараса: «Це подарунок для спорту»
Яннік оцінив сильні сторони Карлоса
близько 3 годин тому
Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер поділився думками про головного конкурента у Турі Карлоса Алькараса. Слова італійця наводить btu.org.ua:
Думаю, Карлос уже довів, що він універсальний гравець. Він виграв Roland Garros, Wimbledon, US Open – і це показує, що він однаково добре почувається на будь-якому покритті. Зараз він грає на неймовірному рівні, майже не помиляється. Це робить матчі проти нього надзвичайно складними. Залежно від покриття ти готуєш тактику по-різному, але проти Карлоса завжди треба бути готовим до всього. Він має безліч рішень і стилів гри, може знайти вихід із будь-якої ситуації. Саме це робить його фаворитом на кожному турнірі. Але водночас це чудово для тенісу: мати такого гравця, як Карлос – це подарунок для спорту. Він видовищний, за ним цікаво спостерігати, і люди це люблять.
Нагадаємо, що Сіннер пробився до третього кола US Open.