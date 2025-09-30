Алькарас виграв турнір у Токіо, обігравши Фріца
Для іспанця цей титул став 24-м у кар’єрі
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam та перша ракетка світу Карлос Алькарас здобув титул на турнірі ATP-500 у Токіо.
У фіналі 22-річний іспанець упевнено обіграв п’ятого номера світового рейтингу американця Тейлора Фріца з рахунком 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини.
Ця перемога стала для Алькараса вже 24-ю в професійній кар’єрі.
Підсумковий турнір АТР-2025 стане найприбутковішим турніром в історії тенісу.