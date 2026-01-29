Денис Сєдашов

У Мельбурні визначилися фіналістки Відкритого чемпіонату Австралії-2026 у жіночому одиночному розряді.

За титул першого турніру Grand Slam у сезоні поборються перша ракетка світу Аріна Соболенко та представниця Казахстану Єлена Рибакіна (WTA 5).

Для Соболенко це вже восьмий фінал на турнірах Grand Slam і четвертий поспіль у Мельбурні. Рибакіна ж утретє у кар’єрі зіграє у фіналі слему, зокрема вдруге — на кортах Australian Open.

Australian Open-2026 проходить на хардових кортах Мельбурна з 18 січня по 1 лютого.

