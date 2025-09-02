Алькарас вийшов у півфінал US Open, обігравши Легечку
Іспанець здобув упевнену перемогу в трьох сетах
близько 2 годин тому
Карлос Алькарас / Фото: ATP
У чвертьфіналі US Open іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP 2) обіграв чеського тенісистка Іржі Легечку (ATP 21) з рахунком 6:4, 6:2, 6:4.
Тенісисти провели на корті 118 хвилин, за які матчу Алькарас виконав п'ять подач навиліт проти чотирьох у Легечки. При цьому, Карлос припустився двох подвійних помилок, тоді як у суперника їх було чотири.
Також Алькарас зміг реалізувати чотири брейк-пойнти з дев'яти.
У півфіналі US Open Алькарас зіграє з переможцем зустрічі між сербом Новаком Джоковичем та американським тенісистом Тейлором Фріцем.
Нагадаємо, раніше в чвертьфінал турніру вийшов Яннік Сіннер.
