Алькарас залишиться першою ракеткою світу за результатами сезону-2025
Карлос залишиться лідером рейтингу ATP незалежно від подальшого виступу у Підсумковому турнірі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас залишиться лідером рейтингу ATP за результатами сезону-2025.
Це визначилося за результатами виступу іспанця на груповому етапі Підсумковому турніру. Карлітос виграв усі три зустрічі у групі Джиммі Коннорса та з першого місця вийшов до плей-оф змагань. Незалежно від подальших результатів, Алькарас не втратить лідируючу позицію у рейтинг-листі.
