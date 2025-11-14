Олег Шумейко

Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас у третьому колі групового етапу Підсумкового турніру у квартеті Джиммі Коннорса обіграв Лоренцо Музетті (ATP, 9) 6:4, 6:1.

За півтори години на корті іспанець двічі подав навиліт та реалізував 3 брейк-поінти з п’яти. Італієць записав до активу 2 ейси. Це була дев’ята зустріч тенісистів – Карлос переміг увосьме.

Відтак, Алькарас вийшов з групи до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця, а іншим учасником плей-оф з квартету стане Алекс де Мінор.

