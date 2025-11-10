Денис Сєдашов

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР) в інтерв’ю Ubitennis заявив, що не збирається робити вибір між перемогою на Підсумковим турніром ATP та Кубком Девіса.

Чому не обидва? Навіщо обирати одне, якщо можна боротися за два трофеї? У мене ще багато років попереду, буде чимало можливостей виступати за Іспанію на Кубку Девіса. Сподіваюся представляти країну ще довго — і цього року, і надалі прагнутиму здобути обидва титули. Карлос Алькарас

Нагадаємо, що в першому матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP іспанець переміг австралійця Алекса де Мінаура.

