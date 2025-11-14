Олег Шумейко

На Підсумковому турнірі ATP у Турині визначилися 3 з 4 учасників плей-оф змагань.

Груповий етап вдалося подолати Карлос Алькарасу та Алексу де Мінору з групи Джиммі Коннорса. Також визначений перший півфіналіст з квартету Бьорна Борга – Яннік Сіннер. Ще один учасник 1/2 фіналу турніру у цьому квартеті визначиться 14 листопада за результатами матчів Яннік Сіннер – Бен Шелтон та Алєксандер Звєрєв – Фелікс Оже-Альяссім.

