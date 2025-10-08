Олег Гончар

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) розглядає можливість запровадження офіційного правила щодо спеки після серії відмов гравців від турніру ATP 1000 у Шанхаї, повідомляє Reuters.

Наразі рішення про призупинення гри через погодні умови ухвалює супервайзер турніру, координуючи дії з медичними службами та місцевою владою.

Нове правило змусить супервайзера консультуватись з гравцями, турнірами та медичними експертами.

Раніше Яннік Сіннер знявся у півфіналі проти Таллона Грікспора через судоми в стегні. Новак Джокович блював на корті під час матчу з Янніком Ганфманном, а Гольґер Руне під час гри проти Юго Гумберта запитав суддю, чи той хоче, щоб вони померли.

Каспер Рууд, Томаш Махач, Давід Гоффен, Терренс Атман, Хамад Меджедович та Ву Їбін також не дограли матчі.

Температура трималася близько 30°C, вологість — понад 80%.