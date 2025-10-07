Визначились усі учасники 1/8 фіналу Masters у Шанхаї
Джокович зіграє проти тенісистки з Іспанії
близько 1 години тому
6 жовтня у Шанхаї (Китай) пройшов шостий ігровий день турніру категорії Masters.
Завершились усі матчі третього раунду турніру. Пропонуємо ознайомитись з іменами всіх учасників 1/8 фіналу.
Теніс. Masters в Шанхаї (Китай). 1/8 фіналу:
Ленер Тьєн (США) – Данило Медведєв;
Нуну Боржеш (Португалія) – Алекс де Мінор (Австралія);
Артур Ріндеркнеш (Франція) – Іржі Легечка (Чехія);
Фелікс Оже-Альясім (Канада) – Лоренцо Музетті (Італія);
Габріель Діалло (Канада) – Зізу Бергс (Бельгія);
Хауме Мунар (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія);
Джованні Мпетчі Перрікар (Франція) – Хольгер Руне (Данія);
Валентен Вашеро (Монако) – Таллон Ґрікспор (Нідерланди).
Нагадаємо, Джоковича декілька разів знудило під час матчу 1/16 фіналу Masters в Шанхаї.