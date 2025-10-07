Джокович з медичними тайм-аутами переміг у затяжному трилері та побив рекорд Федерера на Masters
Шлях до чвертьфіналу турніру у Шанхаї дався Ноле непросто
близько 2 годин тому
Новак Джокович (ATP, 5) у 1/8 фіналу турніру серії Masters у Шанхаї обіграв Жауме Мунара (ATP, 41) 6:3, 5:7, 6:2.
За 2 години 42 хвилини на корті серб тричі подав навиліт та реалізував 3 брейк-поінти з восьми. Іспанець зробив 3 ейси та 1 брейк. Це була друга зустріч тенісистів – Ноле переміг вдруге.
У цьому матчі Новак знову почувався не найкраще. Протягом зустрічі серб неодноразово викликав на корт лікарів через проблеми з ногою та вимірював тиск після другого сету. Також Джокович побив віковий рекорд (38 років і 133 дні) для чвертьфіналістів Masters – попереднім найстаршим гравцем на цій стадії змагань цієї категорії був Роджер Федерер, який зіграв у чвертьфіналі змагань у Шанхаї у 2019 році у віці 38 років та 60 днів.
Нагадаємо, що у попередньому матчі Джоковича декілька разів знудило.
Поділитись