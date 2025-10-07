Олег Шумейко

Новак Джокович (ATP, 5) у 1/8 фіналу турніру серії Masters у Шанхаї обіграв Жауме Мунара (ATP, 41) 6:3, 5:7, 6:2.

За 2 години 42 хвилини на корті серб тричі подав навиліт та реалізував 3 брейк-поінти з восьми. Іспанець зробив 3 ейси та 1 брейк. Це була друга зустріч тенісистів – Ноле переміг вдруге.

У цьому матчі Новак знову почувався не найкраще. Протягом зустрічі серб неодноразово викликав на корт лікарів через проблеми з ногою та вимірював тиск після другого сету. Також Джокович побив віковий рекорд (38 років і 133 дні) для чвертьфіналістів Masters – попереднім найстаршим гравцем на цій стадії змагань цієї категорії був Роджер Федерер, який зіграв у чвертьфіналі змагань у Шанхаї у 2019 році у віці 38 років та 60 днів.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Джоковича декілька разів знудило.