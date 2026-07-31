Сергій Разумовський

Збірна Бельгії визначилася із заявкою на фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг. Саме бельгійки стануть суперницями України у чвертьфіналі. Однак у складі команди не буде її головної тенісистки Елізе Мертенс.

Елізе, яка посідає 17-ту позицію у світовому рейтингу WTA, наразі не підтвердила свою участь у турнірі в Шеньчжені. У Федерації тенісу Бельгії зазначили, що спортсменка хоче спочатку оцінити власну форму та найближчий календар змагань. Остаточне рішення вона ухвалить упродовж наступних тижнів.

Без Мертенс найвищу позицію в рейтингу серед бельгійських тенісисток має Ганне Вандевінкель — 98-ме місце. До команди також увійшли Джелін Вандромме, Гріт Міннен і Магалі Кемпен.

Під час відбіркового етапу саме Мертенс була ключовою гравчинею бельгійської збірної. Вона допомогла команді перемогти представниць США та забезпечити путівку до фінальної частини турніру. Після Wimbledon-2026 Елізе не зіграла жодного поєдинку в турі WTA.

На лондонському мейджорі бельгійка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Лінді Носковій. Цей результат став для Мертенс першим виходом до вісімки найкращих на турнірах WTA у поточному сезоні.

Нагадаємо, у складі збірної України на фінальному турнірі зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.