Україна оголосила склад на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг-2026
Турнір відбудеться з 22 по 27 вересня
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча збірна України з тенісу визначилася із заявкою на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг 2026 року.
До складу української команди увійшли: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.
Порівняно з квітневими матчами кваліфікації у ростері синьо-жовтих відбулася одна зміна: Даяна Ястремська повернулася до складу, замінивши Надію Кіченок.
Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026 відбудеться з 22 по 27 вересня.
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