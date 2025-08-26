Олег Шумейко

Анна Бондар прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною у першому колі US Open. Слова угорки наводить btu.org.ua:

Це неймовірно. Я дуже щаслива. У мене немає слів. Це втретє, коли я грала проти Світоліної на Grand Slam. Тому, коли вперше побачила жеребкування, я була дуже незадоволена, але потім мені довелося змиритися з цим, і я почала думати, що третій раз має стати щасливим. І так і вийшло. Дякую всім, хто залишився і підтримував мене. Це дуже допомогло мені. Вона чудова суперниця, тому я очікувала, що вона не здасться. Вона дуже старалася і наприкінці я була трохи напружена, але дуже задоволена своїми першими подачами в останньому геймі.

Про відіграні 5 брейк-поінтів за рахунку 1:2 у першому сеті:

Було дуже важливо, що я змогла виграти той гейм. У попередніх зустрічах завжди було так, що вона швидко йшла у відрив у першій партії та починала грати впевненіше. Тому для мене принципово було не відставати в рахунку й одразу зробити брейк. Це було ключовим моментом і дозволило мені перехопити ініціативу, щоб сет розгортався не так, як у минулих матчах.

Я діяла сміливіше, ніж у нашому матчі на Wimbledon. У Парижі ми теж зіграли хороший поєдинок. Цього разу я вийшла грати проти неї з іншим підходом і тактикою, намагалася максимально агресивно використовувати шанси. Проти таких суперниць не можна грати обережно. Ми вирішили, що я повинна діяти вільно й агресивно по всьому корту.

Без сумніву, це одна з найбільших перемог у моїй кар'єрі. Адже вона здобута на Major, проти суперниці, якій я вже двічі програвала, і де фавориткою була не я. Це велика перемога.

Нагадаємо, що поки жодна українка не перемагала на US Open-2025.