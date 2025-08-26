Олег Гончар

В рамках першого кола US Open українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 15) програла угорці Анні Бондар (WTA 97) з рахунком 2:6, 4:6.

Матч тривав 101 хвилину, упродовж яких Світоліна та Бондар подали по два ейси. При цьому, Еліна зробила вісім подвійних помилок проти двох у суперниці.

Також Світоліна реалізувала один із дев’яти брейків проти чотирьох із дев’яти у суперниці.

Для тенісисток це був третій матч в 2025 році та перша перемога Бондар.

Зазначимо, що наразі всі українські тенісисти, крім Марти Костюк, яка ще не стартувала, програли в своїх перших матчах на US Open-2025. Якщо програє Костюк, то цей турнір стане найгіршим в історії України.

Перед Світоліною у важкому матчі зачохлила ракетку Даяна Ястремська.