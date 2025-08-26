Володимир Кириченко

У ніч на 26 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна (№15 WTA) зіграла матч першого раунду US Open-2025.

Еліна з рахунком 2:6, 4:6 поступилася угорці Анні Бондар (№97 WTA).

Світоліна вперше з 2014 року програла в першому колі US Open, також це перша поразка на старті турнірів Grand Slam з Wimbledon 2018 року.

Зазначимо, українка програла втретє поспіль – її найдовша серія поразок з квітня 2023 року.

Наразі всі українські тенісистки, крім Марти Костюк, яка ще не стартувала, програли в своїх перших матчах на US Open-2025. Якщо програє Костюк, то цей турнір стане найгіршим в історії України.

Огляд матчу Світоліна – Бондар на US Open-2025.