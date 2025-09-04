Олег Гончар

Легендарний шведський тенісист, 11-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Бьорн Борг у своїй автобіографії «Heartbeat» розповів, що йому діагностували рак простати, повідомляє шведське видання Expressen.

Книга вже надійшла в продаж в Італії, а з 18 вересня 2025 року з’явиться в книгарнях Швеції, США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Іспанії, країн Латинської Америки та Нідерландів.

За інформацією джерела, Борг детально описує у книзі свій досвід боротьби з хворобою. Видання неодноразово намагалося зв’язатися з Боргом та його дружиною Патрісією для коментарів, але вони не відповіли.

Бьорн Борг, якому зараз 69 років, вважається одним із найкращих тенісистів в історії. Він виграв п’ять титулів Wimbledon поспіль (1976–1980) та шість Відкритих чемпіонатів Франції.

Нагадаємо, Новак Джокович розкрив секрети життя поза тенісом.