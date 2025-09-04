«Не ходжу в нічні клуби і майже не п’ю». Джокович розкрив секрети життя поза тенісом
Втім, серб погодився відвідати вечірку разом з Ніком Кіргіосом
близько 1 години тому
Сербський тенісист Новак Джокович поділився думками про походи в нічні клуби та свій спосіб проведення вільного часу. Слова наводить Sportklub.rs.
Я не відвідую нічні клуби чи бари — принаймні, не пам’ятаю такого! Якщо й організовую вечірку, то здебільшого в колі друзів і родини — на дні народження, хрестини тощо.
Люблю театр, але загалом не люблю довго затримуватися деінде. Часом ти просто не отримуєш від цього задоволення, тому навіщо це робити? Мені не потрібно бути на виду.
Сербський спортсмен додав, що практично не вживає алкоголь, хіба що інколи бокал вина в колі друзів.
Може, якщо виграю Відкритий чемпіонат США, дозволю Кирьосу мене пригостити, і він зможе взяти мене куди захоче!
