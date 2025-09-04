Сербський тенісист Новак Джокович поділився думками про походи в нічні клуби та свій спосіб проведення вільного часу. Слова наводить Sportklub.rs.

Я не відвідую нічні клуби чи бари — принаймні, не пам’ятаю такого! Якщо й організовую вечірку, то здебільшого в колі друзів і родини — на дні народження, хрестини тощо.

Люблю театр, але загалом не люблю довго затримуватися деінде. Часом ти просто не отримуєш від цього задоволення, тому навіщо це робити? Мені не потрібно бути на виду.