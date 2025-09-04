Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 217) у другому колі турніру серії Challenger в австрійському Тульні програв Сандро Коппу (ATP, 396) 6:1, 6:7 (2), 4:6.

За півтори години на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з шести та двічі помилився при подачі. Австрієць зробив 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Відзначимо, що Сачко не потрапив до складу збірної України на наступний матч Кубка Девіса. У вересні «синьо-жовті» зустрінуться з Домініканською Республікою у Другій Світовій групі.