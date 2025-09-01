Соболенко залишиться першою ракеткою світу після US Open
Білоруська тенісистка гарантувала лідерство завдяки виходу до чвертьфіналу турніру
близько 1 години тому
Аріна Соболенко / Фото: j48tennis.net
Білоруська тенісистка Арина Соболенко, чинна перша ракетка світу, гарантувала першого місця в рейтингу WTA після виходу до чвертьфіналу US Open-2025.
У матчі четвертого кола вона розгромила іспанку Кристину Букшу з рахунком 6:1, 6:2.
У наступному раунді Соболенко зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.
Другою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек, яка раніше в четвертому колі перемогла росіянку Анну Калинську.
Нагадаємо, Марта Костюк зіграє в четвертому колі Відкритого чемпіонату США.