Українська тенісистка Даяна Ястремська (39 WTA) прокоментувала свою перемогу у другому колі турніру WTA 250 у Гамбурзі, де вона у двох сетах здолала француженку Діан Паррі (98 WTA). Слова наводить ВТУ.

Було дуже холодно й вітряно. За таких умов важко тримати тіло у тонусі, іноді я відчувала, що уповільнююся.

У другому сеті ніби трохи «застрягла», було некомфортно, бо змерзла. Але я додала в русі — і все склалося на мою користь. Вважаю, це був хороший матч.