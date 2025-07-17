«Було дуже холодно». Ястремська — про непросту перемогу в Гамбурзі
Після матчу українка поділилася враженнями та зізналася, що грати було складно
близько 19 годин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (39 WTA) прокоментувала свою перемогу у другому колі турніру WTA 250 у Гамбурзі, де вона у двох сетах здолала француженку Діан Паррі (98 WTA). Слова наводить ВТУ.
Було дуже холодно й вітряно. За таких умов важко тримати тіло у тонусі, іноді я відчувала, що уповільнююся.
У другому сеті ніби трохи «застрягла», було некомфортно, бо змерзла. Але я додала в русі — і все склалося на мою користь. Вважаю, це був хороший матч.
У чвертьфіналі Даяна зустрінеться з угорською тенісисткою Далмою Галфі (WTA 111).
Надія Кіченок у парі з японкою вийшла до 1/2 фіналу турніру в Гамбурзі.
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