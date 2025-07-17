Дар'я Снігур — у чвертьфіналі турніру в Іспанії
Українка у двох сетах перемогла американку Еллі Шоппе
близько 23 годин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (201 WTA) здобула впевнену перемогу у другому колі турніру ITF W75 у Сеговії (Іспанія).
У матчі проти американки Еллі Шоппе (736 WTA), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, українка виграла в двох сетах — 6:4, 6:4.
Поєдинок тривав трохи більше півтори години. За цей час Дарія подала три ейси, зробила п’ять брейків, але програла три гейми на своїй подачі й допустила дві подвійні помилки.
Суперницею українки в 1/4 фіналу стане сьома сіяна китаянка Го Ханьюй.
Снігур здобула комфортну перемогу на старті турніру в Іспанії.
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