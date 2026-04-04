Володимир Кириченко

У ніч на 4 квітня українка Юлія Стародубцева (№89 WTA) зіграла матч в рамках чвертьфіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні.

Стародубцева у двох сетах перемогла американку Маккартні Кесслер (№53 WTA) – 6:4, 6:4.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Українська тенісистка в цій зустрічі не зробила жодної подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири брейк-пойнти з шести. На рахунку її суперниці один ейс, дві подвійні помилки та два реалізовані брейк-пойнти з шести можливих.

Це була їхня четверта очна зустріч, рахунок – 2:2.

На старті турніру українка здобула перемогу над китаянкою Чжан Шуай (№62 WTA). У другому колі Юлія обіграла Катерину Горгодзе (№164 WTA) з Грузії, а в третьому здолала мексиканку Ренату Сарасуа (№85 WTA).

У півфіналу турніру в Чарльстоні Стародубцева зустрінеться з американкою Медісон Кіз.

