Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева стартувала з перемоги на ґрунтовому турнірі у США. У першому колі українка за 53 хвилини обіграла представницю Китаю Чжан Шуай у двох сетах.

Протягом матчу Стародубцева реалізувала чотири брейк-пойнти з чотирьох можливих. Суперниця не мала жодного шансу взяти подачу Юлії.

WTA 500 Чарльстон. Ґрунт. 1/32 фіналу

Чжан Шуай – Юлія Стародубцева – 3:6, 0:6

У наступному раунді українка зіграє проти другої сіяної катерини александрової.

