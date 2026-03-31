Стародубцева вийшла у другий раунд турніру у Чарльстоні після перемоги над китаянкою
Українка здобула звитягу у двох сетах
6 хвилин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева стартувала з перемоги на ґрунтовому турнірі у США. У першому колі українка за 53 хвилини обіграла представницю Китаю Чжан Шуай у двох сетах.
Протягом матчу Стародубцева реалізувала чотири брейк-пойнти з чотирьох можливих. Суперниця не мала жодного шансу взяти подачу Юлії.
WTA 500 Чарльстон. Ґрунт. 1/32 фіналу
Чжан Шуай – Юлія Стародубцева – 3:6, 0:6
У наступному раунді українка зіграє проти другої сіяної катерини александрової.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04