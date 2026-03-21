Володимир Кириченко

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№108 WTA) зіграла матч другого кола на турнірі WTA 1000 в Маямі.

Стародубцева зустрілася з Крістіною Букшею (№30 WTA) з Іспанії, яка з медичних причин відмовилася продовжувати матч за рахунку 6:2, 3:2 на користь українки.

Українка вперше перемогла Букшу, рахунок в особистих зустрічах – 2:1 на користь іспанки.

У третьому колі Юлія зустрінеться з Амандою Анісімовою.

У першому колі Стародубцева перемогла німецьку тенісистку українського походження Еву Лис (№77 WTA). У кваліфікації Юлія обіграла австралійку Медісон Інгліс (№139 WTA) та американку Марі Стояну (№179 WTA).

Нагадаю, Світоліна впевнено стартувала на турнірі WTA 1000 в Маямі.