Стародубцева на відмові Букши вийшла у третій раунд «тисячника» в Маямі
Далі на українку чекає справжній іспит
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№108 WTA) зіграла матч другого кола на турнірі WTA 1000 в Маямі.
Стародубцева зустрілася з Крістіною Букшею (№30 WTA) з Іспанії, яка з медичних причин відмовилася продовжувати матч за рахунку 6:2, 3:2 на користь українки.
Українка вперше перемогла Букшу, рахунок в особистих зустрічах – 2:1 на користь іспанки.
У третьому колі Юлія зустрінеться з Амандою Анісімовою.
У першому колі Стародубцева перемогла німецьку тенісистку українського походження Еву Лис (№77 WTA). У кваліфікації Юлія обіграла австралійку Медісон Інгліс (№139 WTA) та американку Марі Стояну (№179 WTA).
Нагадаю, Світоліна впевнено стартувала на турнірі WTA 1000 в Маямі.
