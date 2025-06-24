Снігур перемогла на старті кваліфікації Wimbledon
Українка розгромила суперницю у першому колі відбору
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Дар’я Снігур (WTA, 163) у першому колі кваліфікації Wimbledon-2025 перемогла Берфу Дженгіз (WTA, 380) 6:3, 6:1.
За 41 хвилину на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 5 брейк-поінтів з шести. Туркеня зробила 1 брейк та 3 «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Дар’я поки не програла ні сету.
Наступною суперницею Снігур стане переможниця матчу Яни Фетт та Вей Сицзя.
Нагадаємо, що напередодні Віталій Сачко програв у відборі трав’яного Шолому.
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