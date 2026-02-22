Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар’я Снігур (133 WTA) здобула титул на турнірі серії WTA 125, який відбувся в Оейраші (Португалія).

У фінальному поєдинку українка впевнено перемогла першу сіяную змагань — представницю Швейцарії Вікторію Голубич (88 WTA). Матч завершився у двох сетах на користь Снігур.

Цей фінал став для Дар’ї дебютним на рівні WTA 125. До цього її найкращим результатом на турнірах цієї серії був вихід до півфіналу, якого вона досягла у січні в Канберрі.

WTA 125 Оейраш. Хард (приміщення). Фінал

Вікторія Голубич (Швейцарія) – Дар'я Снігур (Україна) – 3:6, 3:6

За перемогу в Оейраші українська тенісистка заробила 13 480 євро призових і 125 рейтингових очок. Завдяки цьому успіху Снігур підніметься на 115-ту позицію у оновленому рейтингу WTA.

Світоліна програла Пегулі у фіналі турніру у Дубаї.