Денис Сєдашов

П’ята ракетка світу Джессіка Пегула (5 WTA) підсумувала свою перемогу над українкою Еліною Світоліною (9 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 у Дубаї, відзначивши якість виконання ігрового плану та прогрес у власній грі. Слова наводить btu.org.ua.

Американська тенісистка заявила, що їй вдалося майже бездоганно реалізувати все задумане на матч, зокрема на подачі.

Я, по суті, ідеально реалізувала все, що планувала. Думаю, я дуже грамотно подавала. Сьогодні умови були трохи повільнішими, і мені не хотілося занадто часто ризикувати на першій подачі. Я дуже задоволена тим, як утримувала концентрацію на подачі протягом усього другого сету. Із самого початку грала добре. Але, мабуть, найприємніше — це те, що багато чого з того, над чим ми працювали на тренуваннях, починає працювати в матчах. Це завжди найкраще почуття — коли твоя робота приносить результат, до того ж не просто в матчах, а у фіналі турніру категорії WTA 1000. Це приголомшливе відчуття. Джессіка Пегула

