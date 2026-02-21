Світоліна програла Пегулі у фіналі турніру у Дубаї
Українка зазнала поразки у двох сетах
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Еліна Світоліна (9 WTA) не змогла здобути титул на хардовому турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).
У фінальному поєдинку українка поступилася п’ятій ракетці світу Джессіці Пегулі зі США у двох сетах.
Для Світоліної цей фінал став уже п’ятим у кар’єрі на турнірах серії WTA 1000.
WTA 1000 Дубай. Хард. Фінал
Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 2:6, 4:6
Нагадаємо, що українка двічі ставала переможницею змагань у Дубаї у 2017 та 2018 роках.
