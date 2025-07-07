Михайло Цирук

На Вімблдоні-2025 завершився перший ігровий тиждень. Протягом нього ми побачили якусь просто неймовірну кількість апсетів, проте головний апсет для нас полягає в тому, що України на турнірі залишилася лише одна представниця, і та в парах. Пропонуємо до вашої уваги підсумки першого тижня травʼяного мейджора для українок.

Невдалий виступ українок

На превеликий жаль, українські тенісистки на цьогорічному Вімблдоні не вразили. Насправді чогось подібного можна було очікувати: лише чотири представниці в основній сітці, погана форма Марти Костюк, складна сітка Світоліної та Ястремської. Словом, усе неначе від самого початку було проти нас, і в підсумку закінчилося дуже швидко.

Звісно, була в цій діжці дьогтю своя ложка меду - сенсаційна перемога Даяни Ястремської над Коко Гофф у першому колі (7:6; 6:1), але далі якось не склалося, ні у Даяни, ні у будь-кого іншого з українок.

Наша головна надія Еліна Світоліна отримала в перших двох поєдинках відверто легких суперниць - Анну Бондар (6:3; 6:1) та Олександру Соснович (6:2; 6:4), а от з першою серйозною суперницею, бельгійкою Елізе Мертенс, Еліна вже не впоралася (1:6; 6:7), і вилетівши в третьому колі продемонструвала свій найгірший результат на Вімблдоні з 2021 року.

На другому поспіль мейджорі провалилася Марта Костюк, знову програвши явній аутсайдерці вже в першому колі. Цього разу кривдницею другої ракетки України стала 171 ракетка світу Вероніка Ерʼявец зі Словенії (6:3; 3:6; 4:6), яка довела негативну серію Марти до пʼяти поразок поспіль.

Ястремська, як це часто буває, після гучної перемоги втримати планку не зуміла. У другому колі на характері пройшла доволі скромну росіянку Анастасію Захарову (5:7; 7:5; 7:6). Далі сітка також була досить сприятливою, і в суперниці українці дісталася іспанська тенісистка Джессіка Бузас Манейро з сьомого десятка світового рейтингу. Проте Даяна, на жаль, провалилася (1:6; 6:2; 3:6) і також залишила турнір.

Невеликими були очікування від Юлії Стародубцевої, для якої цей Вімблдон став другим у карʼєрі. Тож вона - єдина з чотирьох українок, до якої за підсумками турніру жодних питань: у першому колі пройшла приблизно рівну собі британку Франческу Джонс (1:6; 6:3; 6:1), а от з більш статусною Людмилою Самсоновою вже не впоралася (2:6; 1:6).

Остання надія на Людмилу Кіченок

Не краще для українок склалася ситуація й у парному розряді. З усіх наших співвітчизниць перше коло подолали тільки двоє - Людмила Кіченок та Марта Костюк. Костюк у дуеті з румункою Габріелою Русе поступилися Шувей Се та Олені Остапенко (7:5; 2:6:; 2:6), а от Людмила Кіченок та Елен Перес друге коло подолали, перемігши Магду Лінетт і Бернарду Перу (6:4; 6:1).

Таким чином станом на початок другого ігрового тижня Людмила Кіченок залишилася останньою представницею України на турнірі. У 1/8 фіналу українсько-австралійська пара зіграє проти Тімеи Бабош з Угорщини та Луїзи Стефані з Бразилії, і в разі успіху у чвертьфіналі на них чекають перші сіяні турніру - чешка Катеріна Сінякова та американка Тейлор Таунсенд.

Звісно, усім нам хотілося б кращих результатів, однак на цей час, вочевидь, жодна з представниць України просто не готова їх демонструвати. Звісно, за певних обставин могло б бути по-іншому: Світоліна мала всі шанси забирати другий сет проти Мертенс, і невідомо, як би тоді склався третій, Ястремська, після впевненої другої партії з Бузас Манейро могла б значно краще провести вирішальну, Костюк взагалі не повинна була вилітати в першому колі за жодних умов. Але сталося так, як сталося, тож тепер сподіваємося, що українські тенісистки зможуть потішити нас хоча б на US Open.

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