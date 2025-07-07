Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відреагував на запрошення до москви від російського функціонера Умара Кремльова, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA).

Цитує Циганського короля прес-служба IBA.

«Я мав туди їхати ще чотири роки тому. Мріяв вийти на Червону площу в хутрі, взимку, зі снігом, перед тим як вирушити на вечірку в Нову Зеландію.

Я зараз знімаюсь у реаліті-шоу для Netflix – було б чудово показати росію на екранах у всьому світі – 500 мільйонів, мільярд глядачів – це гарно для відносин… Тож дайте нам пропозицію, поговоріть зі Спенсером (прим. – Брауном, менеджером Ф’юрі)».